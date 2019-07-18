18.07.2019 - 07:50
Tatile başladı
Ailesiyle Avrupa tatilini tamamlayan Yasemin Özilhan, soluğu Bodrum’da aldı.
Yalıkavak Marina’da objektiflere takılan iş insanı, arkadaşlarıyla alışveriş yaptı. Özilhan ve yanındakiler, daha sonra sürat teknesiyle marinadan ayrıldı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.