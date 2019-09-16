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16.09.2019 - 07:50 |

Tatile çıktı

Bankacı ve girişimci Reyhan Baylan, armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun oğlu Kemal Bey’le evlenince, Amerika’dan İstanbul’a dönmüştü.

Tatile çıktı

Bankacı ve girişimci Reyhan Baylan, armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun oğlu Kemal Bey’le evlenince, Amerika’dan İstanbul’a dönmüştü. Daha sonra oyunculuğa gönül veren Baylan, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Kalp Atışı’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ ve ‘İkizler: Memo-Can’ dizilerinde rol aldı. Sürpriz bir projeyle yeni sezonda ekrana dönecek olan Baylan, tatil için Amerika’ya gitti.

15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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