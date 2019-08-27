27.08.2019 - 07:50
‘Tatlıses bizim idolümüz’
Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses’in ‘Mutlu Ol Yeter’ parçasını Kürtçe seslendirdi.
Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Belgrad Ormanı’nda eseri kliplendiren şarkıcı, “Müzik evrenseldir. Nasıl bir İngilizce parça dinlediğimizde duygulanıp eğleniyorsak, Türkçe, Kürtçe ve Lazca’da da aynı duyguları yaşayabilmeliyiz” dedi.
Tatlıses’ten de övgü dolu sözlerle bahseden Mardini, “O bizim idolümüz ve liderimizdi. İbrahim abi bir şarkı okurdu, piyasa canlanırdı. Onun rüzgarı bile bize yeterdi” şeklinde konuştu.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.