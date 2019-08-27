‘Tatlıses bizim idolümüz’

Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Belgrad Ormanı’nda eseri kliplendiren şarkıcı, “Müzik evrenseldir. Nasıl bir İngilizce parça dinlediğimizde duygulanıp eğleniyorsak, Türkçe, Kürtçe ve Lazca’da da aynı duyguları yaşayabilmeliyiz” dedi.



Tatlıses’ten de övgü dolu sözlerle bahseden Mardini, “O bizim idolümüz ve liderimizdi. İbrahim abi bir şarkı okurdu, piyasa canlanırdı. Onun rüzgarı bile bize yeterdi” şeklinde konuştu.