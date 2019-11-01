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01.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Tatlıses’i ağlatan ses

Seccad Mehmedi, Garaj Müzik etiketliyle yayınladığı ilk solo albümü ‘Mahşer’in tanıtım konserini People’da gerçekleştirdi.

Tatlıses’i ağlatan ses

Seccad Mehmedi, Garaj Müzik etiketliyle yayınladığı ilk solo albümü ‘Mahşer’in tanıtım konserini People’da gerçekleştirdi. İbrahim Tatlıses’e benzetilen şarkıcı, “Önce onu, daha sonra müziği tanıdım. Yıllar önce tanıştığımızda, ona parçalarımı okumuştum ve ağlamıştı. Yıllardır doğru ekiple, doğru şarkıları bekledim. Albümde Yıldız Tilbe ve Müslüm Gürses’in de eserleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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