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19.07.2019 - 08:00

Tavşan aldılar

Angelina Jolie, önceki gün Los Angeles sokaklarında kızı Vivienne ile görüntülendi.

Tavşan aldılar

Aktrisin, bir petshop’tan satın aldıkları tavşanı evlerine götürdükleri öğrenildi. Sevimli hayvan için alışveriş yapan ikilinin, keyfi yerindeydi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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