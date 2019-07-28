Tavuk besliyor karpuz yetiştiriyor

Usta sanatçı Mustafa Keser, kendisini doğal hayata adadı. İstanbul Silivri'deki yazlığında domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz gibi birçok meyve ve sebze yetiştiren Keser, bahçe işlerinin tümünü kendisi yapıyor. Sabahları tavuklarının taze yumurtalarını toplayan Keser, organik besleniyor. Sanatçı, villasının havuzunu da kendisi temizliyor. (GÜNAYDIN)