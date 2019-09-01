01.09.2019 - 07:50
Tayland’a gitti
İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri için Tayland’a gitti.
Oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek. Yapım, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. Projeyi ‘House of Cards’ın dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.