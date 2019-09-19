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19.09.2019 - 07:50 |

Taylor Swift'ten festival atağı!

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, ‘Lover’ adını verdiği festival tadında bir turne düzenleyeceğini açıkladı

Taylor Swift'ten festival atağı!

Son albümü ‘Lover’ ile şu sıralar gündemde olan Taylor Swift, turneye çıkacağının müjdesini verdi. Şarkıcı, ‘Lover Tour’ adını verdiği konser serisinin bir festival havasında geçeceğini söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Swift, “Otantik hissettirecek biçimde parçalarımı seslendirmek, daha önce bulunmadığım yerlere gidip, festivallerde çalmak istiyorum. Bu tarz etkinlikleri gerçekleştirmeyi arzuluyorum. Sizlere, ‘Lover Fest East+West!’i tanıtayım. Turnenin uluslararası ayağı, 20 Haziran’da, Belçika’dan başlıyor” ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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