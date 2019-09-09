Taylor’ı tanımamışlar!

Taylor Swift’ın ev sahibinin, şarkıcıyı tanımadığı ortaya çıktı. Şu sıralar yeni albümü ‘Lover’ ile adını duyuran 29 yaşındaki pop yıldızı, 2016 yılında bir seneliğine New York’taki Tribeca dairesini kiralamıştı. David Aldea isimli eski ev sahibi, Vulture dergisine yaptığı açıklamada, “Şarkılarını dinliyordum ama onu gerçekten bilmiyordum. 39 bin 500 dolar’dan kiraya vermiştim. Sokaktan evin içini hiçbir şekilde göremi-yorsunuz” dedi.