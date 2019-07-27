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27.07.2019 - 11:56

Tedaviye doğum günü molası

Şarkıcı Murat Kurşun, eşi Asena’nın yeni yaşını önceki gece Çeşme’de aile dostlarıyla birlikte kutladı.

Tedaviye doğum günü molası

Myastenia Gravis (MG) hastası olan ve tedavisi devam eden Murat Kurşun, "Tedavide olduğum için geçen hafta eşimin doğum gününü kutlayamamıştık. Şimdi tedaviye kısa bir ara verdik, hamdolsun biraz daha iyiyim. Arkadaşlarımızla birlikte Asena Hanım’a sürpriz bir yaş günü pastası kestik. İkimizin de ortak dileği evladımızla sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabilmek" dedi.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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