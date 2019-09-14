14.09.2019 - 07:50 |
Tek başına
Ece Sükan, İstinye Park’ta objektiflere takıldı.
Tek başına Markalar Sokağı’nda dolaşan stilist, sonbahar koleksiyonlarını dikkatle inceledi.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!