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HaberlerCaddeTek başına alışveriş
08.08.2019 - 11:37

Tek başına alışveriş

Uzun bir süredir ekranlardaki oyunculuk serüvenine ara veren güzel oyuncu Selin Demiratar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tek başına alışveriş

Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, hızlı adımlarla Beymen mağazasına girdi. Bayram öncesi verdiği siparişleri alan Selin Demiratar, yaklaşık 15 dakika kaldığı mağazadan aynı hızda ayrıldı. Sade giyim tarzı ve sade güzelliği ile dikkat çeken güzel oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek kendisini almaya gelen aracına bindi.

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