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07.09.2019 - 07:50| MESUT YILMAZ

Tek celsede boşandılar

Tek celsede boşandılar

Hollanda’da 8 ay önce evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak, tek celsede boşandı. Evlendikten sonra sürekli “Boşanıyorlar” haberleriyle gündeme gelen çift, adliyeye ayrı ayrı araçlarla geldi. 10 dakika süren davada ikili, adliyeden yine ayrı ayrı çıktı. Akçıl gazetecilerin, “Büyük aşk bitti mi?” sorusuna, “Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor, çok üzgünüz. Yürütemedik. Anlaşarak bitti” dedi.

    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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