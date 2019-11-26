‘Tek gerçek onursuz olmak’

Mehmet Aslantuğ, şiddet gören kadınlara sesini duyurmak için AVON’un hayata geçirdiği, ‘Ben Yanındayım’ projesine destek verdi. Sanatçı, “Kadına şiddet, bir erkeğin vahşi, kompleksli ve en zavallı halidir. Bu tavrı onu asla bir insan yapmadığı gibi, yenildiği o çarpık duygunun vadettiği ‘er kişi’ de yapmayacaktır. Tarihin böyle kaydı yoktur. Bu acıklı suçtan geriye kalan tek gerçek, onursuzluktur!” dedi.