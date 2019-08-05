MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTek rakibi J-Lo!
05.08.2019 - 08:54

Tek rakibi J-Lo!

Seyircisiyle bol bol sohbet eden şarkıcı, “Ben de fena değilim ha! Rakibim yok. Birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gidip Amerika’da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyiciler itiraz etti.

Tek rakibi J-Lo!

Ayta Sözeri, Kuşadası’nda konser verdi. Seyircisiyle bol bol sohbet eden şarkıcı, “Ben de fena değilim ha! Rakibim yok. Birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gidip Amerika’da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyiciler itiraz etti. Şarkıcı da, “Doğru söylüyorsunuz, neden hayallerimi küçük tutayım?” karşılığını verdi.


5 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini yalnız bırakmadı

Eşini yalnız bırakmadı

Tek rakibi J-Lo!

Tek rakibi J-Lo!

Serel Yereli'nin ilk konseri

Serel Yereli'nin ilk konseri

Şevval Şahin Tunus'u fethetti!

Şevval Şahin Tunus'u fethetti!

Sıradaki Haber