Tek rakibi J-Lo!

Ayta Sözeri, Kuşadası’nda konser verdi. Seyircisiyle bol bol sohbet eden şarkıcı, “Ben de fena değilim ha! Rakibim yok. Birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gidip Amerika’da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyiciler itiraz etti. Şarkıcı da, “Doğru söylüyorsunuz, neden hayallerimi küçük tutayım?” karşılığını verdi.





