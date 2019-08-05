05.08.2019 - 08:54
Tek rakibi J-Lo!
Seyircisiyle bol bol sohbet eden şarkıcı, “Ben de fena değilim ha! Rakibim yok. Birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gidip Amerika’da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyiciler itiraz etti.
Ayta Sözeri, Kuşadası’nda konser verdi. Seyircisiyle bol bol sohbet eden şarkıcı, “Ben de fena değilim ha! Rakibim yok. Birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gidip Amerika’da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyiciler itiraz etti. Şarkıcı da, “Doğru söylüyorsunuz, neden hayallerimi küçük tutayım?” karşılığını verdi.