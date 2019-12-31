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31.12.2019 - 07:50 |

Teknolojik parti

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey’in kurucusu Ozan Aydemir ve genel müdürü Uluç Ali Kırangil, şirket merkezinde yeni yıl partisi düzenledi.

Teknolojik parti

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey’in kurucusu Ozan Aydemir ve genel müdürü Uluç Ali Kırangil, şirket merkezinde yeni yıl partisi düzenledi. Başarılı bir seneyi geride bırakan çalışanların, teknolojiden faydalanarak yaptığı gösteriler, ilgi çekti. Partide, Elif Aydemir’in hazırladığı lezzetler de, damaklarda iz bıraktı.

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