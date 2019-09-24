24.09.2019 - 13:52 |
Telefonu elinden düşürmedi
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şirin Yalçın, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı.
Aracını beklerken telefonu elinden düşürmeyen Şirin Yalçın, aracına binerek evinin yolunu tuttu.
Bu arada sosyetik güzel, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!