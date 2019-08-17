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17.08.2019 - 07:50

Televizyon istemiyor

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle fenomen olan Uğur Yücel, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” dedi.

Televizyon istemiyor

Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’la 20 yıl sonra sahneye döndü. Ayvalık Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluşan oyuncu, günümüze uyarladığı gösterisiyle seyircileri kahkahaya boğdu. Türkiye’de stand-up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Yücel, “Bundan sonraki gösterilerimde sit-down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp, para kazanacağım” dedi.

Uzun yıllar dizilerinde rol alan ve canlandırdığı karakterler beğeni toplayan usta oyuncu, artık televizyonda yer almak istemediğini söyledi. Kendisini sahnelerde sınayacağını anlatan Yücel, gösterisinin bir bölümünde, tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yaparak alkış aldı. İki saat sahnede kalan oyuncu, enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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