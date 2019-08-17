Televizyon istemiyor

Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’la 20 yıl sonra sahneye döndü. Ayvalık Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluşan oyuncu, günümüze uyarladığı gösterisiyle seyircileri kahkahaya boğdu. Türkiye’de stand-up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Yücel, “Bundan sonraki gösterilerimde sit-down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp, para kazanacağım” dedi.

Uzun yıllar dizilerinde rol alan ve canlandırdığı karakterler beğeni toplayan usta oyuncu, artık televizyonda yer almak istemediğini söyledi. Kendisini sahnelerde sınayacağını anlatan Yücel, gösterisinin bir bölümünde, tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yaparak alkış aldı. İki saat sahnede kalan oyuncu, enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.