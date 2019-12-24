Teoman: Yeni yılda konserlerimi azaltacağım

Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Teoman, “Bu yıl benim için çok yoğun geçti. Çok çalıştım ve biraz da yoruldum. Yeni yılda konserlerimi azaltacağım. Yeni yılda Samsun'daki sevenlerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

Geçtiğimiz yıl çıkarttığı kitabının dışında bir başka kitap daha çıkartmayı düşünüyor musunuz? sorusuna ünlü rockçı, "Hayır, bir başka kitap çıkarmayacağım. Bir tane çıkarttım hatıra olarak, tek o kalacak" yanıtını verdi.