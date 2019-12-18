18.12.2019 - 07:50 |
Tepe’den ilk paylaşım!
Geçtiğimiz haftalarda baba olmanın sevincini yaşayan Gökhan Tepe, eşi Aylin ve Denizhan ismini verdikleri bebekleriyle ilk pozlarını, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda baba olmanın sevincini yaşayan Gökhan Tepe, eşi Aylin ve Denizhan ismini verdikleri bebekleriyle ilk pozlarını, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, şu ortak notu düştü; Hoş geldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun...”
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.