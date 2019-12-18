Tepe’den ilk paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda baba olmanın sevincini yaşayan Gökhan Tepe, eşi Aylin ve Denizhan ismini verdikleri bebekleriyle ilk pozlarını, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, şu ortak notu düştü; Hoş geldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun...”