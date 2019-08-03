Tepki topladılar

Kıvanç Tatlıtuğ’un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından yürütülen proje kapsamında, Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer ile Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları için bir araya gelmişti. Oyuncular, kampta, kumsaldaki 64 yavruyu yuvalarından çıkarıp, elle ve kovalarla denize ulaşmasını sağladı.



Bunun üzerine açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, “Yavrular denize doğru sürünürken vücutlarındaki yumurta sarısı bağından kurtuluyor. Kan ve besin kokusunu kaybediyor ve balıklara yem olma riskini indiriyorlar. Ayrıca kaslarını çalıştırak yüzmeye hazırlanıyorlar. Ama siz onları elinizle ve kovayla denize taşırsanız, yaşam şanslarını büyük ölçüde yok edersiniz. Lütfen bu anlayıştan vazgeçilsin. Toplumdan da duyarlılık bekliyoruz” dedi.