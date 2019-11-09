‘Tepkisi böyle olmamalıydı’

Geçtiğimiz günlerde Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp’in oğlu Azur’la evlerinin bulunduğu sosyal tesiste, 15 yaşında bir çocuğu, kötü kelimeler kullandığı için darp ettiği ve çocuğun ailesinin şikayetçi olduğu haberleri gazetede yer almıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla kahve içen oyuncu, eski eşinin karıştığı bu olayla ilgili soruları yanıtladı. İşçil, “Bence Malkoç’u sinirlendiren çocuğa ne de Malkoç’a bir hata bulabilirim. Malkoç’un çocuğun omzuna dokunduğunu biliyorum.

Onu savunduğum tek nokta, durup dururken bir şey yapmayacağıdır. Karşısındaki çocuğa da bir hatası var diyemem, Malkoç’un tepkisi de bu olmamalıydı. Bunu yapması için kışkırtılmış olması lazım. Çocukta da bir suç aramıyorum, fakat rencide olacağı bir şey olmuş olabilir. Bence talihsiz, şanssız bir anlık olay” dedi.

