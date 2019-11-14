Seçkin Piriler ve Meral Kaplan pişti oldu

Yirmi yıllık dostlukları, Bodrum'da ettikleri saç saça kavgayla son bulan eski mankenler, Seçkin Piriler ve Meral Kaplan bir yıldır görüşmüyordu.

Hazer Ergüçlü'nün yüzü olduğu 'Flormar' etkinliğine katılan ikili gece boyunca köşe kapmaca oynadı.

Piriler ile kanlı bıçaklı olan Kaplan, "Ona dostum demeyelim. Konuşmak istemiyorum adını dahi anmak istemiyorum. Tatsız şeyler oldu ama geçti bitti. Her zaman karşılaşma ihtimalimiz var herkesin yolu açık olsun" derken; Piriler, sorular karşısında sessiz kaldı.



