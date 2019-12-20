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20.12.2019 - 07:50 |

Ticarete atıldı

Selin Ciğerci, babası gibi ticarete atıldı.

Ticarete atıldı

Selin Ciğerci, babası gibi ticarete atıldı. Sosyal medya fenomeni, iki yıl önce kurduğu Selinbeauty markası adı altında, kozmetik ürünler çıkardı. İlk olarak satış rekorları kıran takma kirpik çıkaran Ciğerci, bu defa medikal bakım kremini piyasaya sürdü. Ciğerci, “Türkiye’nin Kylie Jenner’ı olacağım ve kozmetik dalında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.
Fondöten kapatıcı özelliği olan BB kremim, yüzdeki lekeleri, sivilce izlerini onarıp, hücre yeniliyor” diye konuştu.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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