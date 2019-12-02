Tılsımlı iş birliği

Çanta markası Mehry Mu’nun eklektik tarzıyla aksesuar markası Ninon’un ışıltılı hayal aleminden doğan tılsımlı ‘NinonxMehry Mu Limited Edition’ isimli sonbahar-kış koleksiyonu tanıtıldı. Mehry Mu Kreatif direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar ile Ninon’un yaratıcıları Mert Aslan ve Ahmet Güneş ev sahipliğindeki davette, çok sayıda ünlü isim yer aldı.