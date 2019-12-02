MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Tılsımlı iş birliği
02.12.2019 - 07:50 |

Tılsımlı iş birliği

Çanta markası Mehry Mu’nun eklektik tarzıyla aksesuar markası Ninon’un ışıltılı hayal aleminden doğan tılsımlı ‘NinonxMehry Mu Limited Edition’ isimli sonbahar-kış koleksiyonu tanıtıldı.

Tılsımlı iş birliği

Çanta markası Mehry Mu’nun eklektik tarzıyla aksesuar markası Ninon’un ışıltılı hayal aleminden doğan tılsımlı ‘NinonxMehry Mu Limited Edition’ isimli sonbahar-kış koleksiyonu tanıtıldı. Mehry Mu Kreatif direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar ile Ninon’un yaratıcıları Mert Aslan ve Ahmet Güneş ev sahipliğindeki davette, çok sayıda ünlü isim yer aldı.

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

Hazal Kaya'dan örnek davranış

Hazal Kaya'dan örnek davranış

Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Sıradaki Haber