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05.11.2019 - 12:25 |

Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

Oyuncu Timur Acar, geçtiğimiz günlerde Frankfurt Türk Filmleri Festivali için Almanya'nın Frankfurt şehrine gitti. Festivalin açılış filmi olan 'Kapı'da rol alan Acar, festival davetlilerinin ve yabancı basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez 'Kapı' filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak büyük beğeni topladı. Oyuncu, gösterim sonrasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Acar'ın yer aldığı 'Kapı' filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Üç gün boyunca şehirde kalan usta oyuncu, Goethe Müzesi'ni ve şehirde yer alan tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.

Timur Acara Frankfurtta büyük ilgi

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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