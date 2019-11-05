Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez 'Kapı' filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak büyük beğeni topladı. Oyuncu, gösterim sonrasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Acar'ın yer aldığı 'Kapı' filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Üç gün boyunca şehirde kalan usta oyuncu, Goethe Müzesi'ni ve şehirde yer alan tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.