27.09.2019 - 07:50 |
Tiyatro oyunu yönetmek istiyor
Mine Tugay, Instagram’dan soruları yanıtladı.
Oyuncu, “Yönetmenlik yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Bir tiyatro oyununu yönetmek gibi bir hayalim var” yanıtını verdi. Tugay, hayranlarının ‘YouTube kanalı aç’ istekleri karşısında, “O kadar çok mesaj geldi ki ciddi ciddi düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.