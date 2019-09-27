Tiyatro oyunu yönetmek istiyor

Oyuncu, “Yönetmenlik yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Bir tiyatro oyununu yönetmek gibi bir hayalim var” yanıtını verdi. Tugay, hayranlarının ‘YouTube kanalı aç’ istekleri karşısında, “O kadar çok mesaj geldi ki ciddi ciddi düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.