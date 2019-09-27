MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTiyatro oyunu yönetmek istiyor
27.09.2019 - 07:50 |

Tiyatro oyunu yönetmek istiyor

Mine Tugay, Instagram’dan soruları yanıtladı.

Tiyatro oyunu yönetmek istiyor

Oyuncu, “Yönetmenlik yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Bir tiyatro oyununu yönetmek gibi bir hayalim var” yanıtını verdi. Tugay, hayranlarının ‘YouTube kanalı aç’ istekleri karşısında, “O kadar çok mesaj geldi ki ciddi ciddi düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

‘Sesim kör cahilmiş!'

‘Sesim kör cahilmiş!'

Ergen’den yeni okul

Ergen’den yeni okul

Pembe top Soral’da

Pembe top Soral’da

Sıradaki Haber