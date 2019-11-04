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04.11.2019 - 13:48 |

Tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Oyuncu Hakan Eratik, önceki gün şarkıcı Yeşim Salkım’la olan evliliklerinden doğan kızları Ada ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

Tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Magic World’de minik kızıyla birlikte oyunlar oynayan Hakan Eratik, “Önümüzdeki günlerde İngiliz oyun yazarı Rey Cooney’in ‘Amiral Battı’ adlı komedisini, usta sanatçı Göksel Kurtay’ın uyarlaması ‘Amiral Battı Kaçıyorusss’ ile tiyatro severlerle buluşturacağız" dedi.

Objektiflere poz verdikten sonra kızıyla birlikte oyun alanına giriş yapan Eratik, birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

4 Kasım 2019 Magazin Bülteni4 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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