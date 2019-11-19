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19.11.2019 - 15:48 | | DHA

Tiyatrocu Jale Birsel'le ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

İzmir'de kaldığı yaşlı ve bakım evinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92) için tören düzenlendi. Son günlerinde dahi tiyatro ile uğraşan ve kaldığı bakım evinde canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan Birsel'in, uzun yıllardır büyük bir işitme kaybı yaşadığı ve oyunlardan önce tüm metni ezberleyerek, sahneye çıkmak zorunda kaldığı belirtildi. Tüm salonun alkışladığı açıklamanın ardından tiyatrocu; ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatrocu Jale Birsel'le ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle 17 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitiren Jale Birsel için, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ailesi, sevdikleri ve meslektaşlarından oluşan kalabalık, törenin yapıldığı salonu doldurdu. Aynı gün yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte yine aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. İki kişilik 'Tombala' oyunu ile büyük yankı uyandıran Jale Birsel, Devlet sanatçısı olmaya layık görülmüştü.

Yaşamının son dönemlerinde kaldığı bakım evinde genç bir karakteri canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan tiyatrocunun, son zamanlarda çekilen fotoğraflarında rolleri ezberlemeye çalıştığı görüldü. Öte yandan sanatçı için düzenlenen törende, tiyatro sanatçısı Tomris Çetinel tarafından Birsel'in 25 yaşlarında yanlış ilaç sonucunda işitme kaybı yaşadığı, tüm yaşamını duymayarak sürdürdüğü ve oyunların hepsinde karşısındaki kişinin sesini duyamadığı için tüm rolleri ezberlediği açıklandı. Tüm salonu büyük şaşkınlığa uğratan bu açıklamanın ardından sanatçının tabutu gözyaşları içinde sahnede selamlandı.

Tiyatrocu Jale Birselle ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

"PERDEYİ BİRLİKTE KAPATIP GİTTİLER"
Törende konuşan Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Anneannemi 10 gün önce ciğer rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüz, çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu" dedi.

Tiyatrocu Jale Birselle ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

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