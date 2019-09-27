TNK'den 'Kanatlarımdan Tutma'

TNK, bugün yayınladığı dördüncü stüdyo albümü ‘Kanatlarımdan Tutma’yla sessizliğini bozdu. Çalışma, grupla özdeşleşmiş piyano ve gitar seslerinin yanı sıra, dünyadaki modern müzik trendlerine paralel, elektronik elementlerin de kullanıldığı, değişim, vazgeçiş ve kabulleniş ekseninde hikayeler anlatan 10 şarkıdan oluşuyor. Grup, albümün çıkış parçası olarak söz ve müziği Caner Karamukluoğlu’na ait ‘Aşk Savaşı’nı seçti.