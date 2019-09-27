27.09.2019 - 07:50 |
TNK'den 'Kanatlarımdan Tutma'
TNK, bugün yayınladığı dördüncü stüdyo albümü ‘Kanatlarımdan Tutma’yla sessizliğini bozdu.
TNK, bugün yayınladığı dördüncü stüdyo albümü ‘Kanatlarımdan Tutma’yla sessizliğini bozdu. Çalışma, grupla özdeşleşmiş piyano ve gitar seslerinin yanı sıra, dünyadaki modern müzik trendlerine paralel, elektronik elementlerin de kullanıldığı, değişim, vazgeçiş ve kabulleniş ekseninde hikayeler anlatan 10 şarkıdan oluşuyor. Grup, albümün çıkış parçası olarak söz ve müziği Caner Karamukluoğlu’na ait ‘Aşk Savaşı’nı seçti.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.