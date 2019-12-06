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06.12.2019 - 07:50 |

Tohum Otizm Vakfı’yla özel iş birliği

Türkiye’nin tanıtımı için yola çıkan Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesiyle önemli bir iş birliğine imza attı.

Tohum Otizm Vakfı’yla özel iş birliği

Türkiye’nin tanıtımı için yola çıkan Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesiyle önemli bir iş birliğine imza attı. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen ve mart ayında başlayan projeden, elde edilen tüm gelir, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulmasıyla topluma kazandırılmasına öncülük eden Tohum Otizm Vakfı’na bağışlandı. Bu kapsamdaki desteği Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin’le duyuran Ersoy, önceki gün Tohum Otizm Vakfı’nı ziyaret etti.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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