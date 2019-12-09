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09.12.2019 - 07:50 |

Toksik beğeni!

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez’in Instagram’da paylaştığı fotoğrafları beğenmesiyle ilgili konuştu.

Toksik beğeni!

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez’in Instagram’da paylaştığı fotoğrafları beğenmesiyle ilgili konuştu. Sosyal medyayı “Toksik” olarak nitelendiren model, Vogue dergisine, “İnsanlar yanlış hikayeler kuruyor. Kadınları birbirlerine düşman etmeye çalışmak, gerçekten toksik madde gibi yayılıyor. Bunun değişmesi ve durmamız gerekiyor” şeklinde Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez’in Instagram’da paylaştığı fotoğrafları beğenmesiyle ilgili konuştu. Sosyal medyayı “Toksik” olarak nitelendiren model, Vogue dergisine, “İnsanlar yanlış hikayeler kuruyor. Kadınları birbirlerine düşman etmeye çalışmak, gerçekten toksik madde gibi yayılıyor. Bunun değişmesi ve durmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. 

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