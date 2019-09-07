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07.09.2019 - 12:55

Tolga Çevik'in 'TolgShow' heyecanı

Komedyen Tolga Çevik, önceki gün oğlu Tan Çevik ve yakın arkadaşı Fırat Parlak ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Tolga Çevik'in 'TolgShow' heyecanı

Bir süre TV'deki programına ara veren Tolga Çevik, sevenleriyle buluşmaya devam edecek. 'TolgShow' ile turneye çıkacak olan komedyen, yakın arkadaşı olmasının yanı sıra aynı zamanda ekip arkadaşı olan Fırat Parlak ile Masa Restaurant'da bir araya geldi.

Uzun süre toplantı yapan ikili, çıkacakları turne öncesi bolca fikir alışverişi yaptı. Neşeli ve eğlenceli halleri ile dikkat çeken Çevik, aracını alacağı sırada valelerle ayak üstü eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

7 Eylül 2019 Magazin Bülteni7 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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