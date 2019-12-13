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13.12.2019 - 17:54 |

Tolga Karel'den 'neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine şok cevap!

Amerika'da yaşayan Tolga Karel, kendisine "Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkelere" diyen takipçisine sert bir cevap verdi.

Tolga Karel'den 'neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine şok cevap!

Tolga Karel'den 'neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine küfürlü cevap

 

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi ile adından söz ettiren Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşındı. Ailesiyle yurt dışında yaşayan oyuncu, burada TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Karel, kendisine mesaj atan bir takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.

Kadın takipçisinden gelen mesajları ifşa eden Karel'in, "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Gelen mesajı Instagram'da yayınlayan oyuncu, "Senin gibi sığ ve sığır düşünceli insanlardan uzaklaşmak için olabilir mi acaba?" yanıtını verdi. Bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Karel, "Bu arada bir önceki duvar yazımda sığır yazdığım için üzüldüm açıkçası. Sığır; güzel, insanlığa faydalı bir hayvandır. Bütün sığırlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga Karelden neden yabancı ülkeye gittin diyen takipçisine şok cevap

Tolga Karelden neden yabancı ülkeye gittin diyen takipçisine şok cevap
Tolga Karelden neden yabancı ülkeye gittin diyen takipçisine şok cevap


13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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