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18.07.2019 - 15:46

Tolga Mengi ve Alper Atak'tan sürpriz proje

Oyuncu Tolga Mengi ile adı 'Game Of Thrones’un sinema filminin oyuncu kadrosunda yer alacağı konuşulan oyuncu Alper Atak, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

Tolga Mengi ve Alper Atak'tan sürpriz proje

Alper Atak ve Tolga Mengi, önümüzdeki sezon sürpriz bir tiyatro projesine imza atacaklarını dile getirdi.

Ünlü oyuncular, Kordon Caddesi'nde objektiflere yansıdıktan sonra bir restorana giriş yaparak, tiyatro projesi üzerine uzun süre görüşme yaptı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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