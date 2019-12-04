Tolga Sarıtaş, Emmy Ödülleri'nde final jürisi oldu

21 ülkeden, 11 kategoride, 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı. Böylelikle ilk kez bir Türk oyuncu, final jürisinde yer aldı.

Uluslararası arenada ülkemizi başarılı temsil eden genç oyuncu, 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Star TV'nin 'Söz' dizisindeki performansıyla, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişti.