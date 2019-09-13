13.09.2019 - 16:50 |
Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk'un keyfi yerinde
Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.
Moda tasarımcısı sevgilisi Zeynep Mayruk ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Sarıtaş, yemek eşliğinde dostları ve sevgilisiyle keyifli vakit geçirdi.
Restoran çıkışında tek başına poz veren yakışıklı oyuncu, daha sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yaptı.
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