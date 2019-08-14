14.08.2019 - 09:42
Tolgahan Sayışman 8 ayda nasıl değişti?
Tolgahan Sayışman yakında TRT 1'de başlayacak 'Şampiyon' adlı dizide 'Boksör Fırat'ı oynayacak.
Tolgahan Sayışman rolü için 8 ay boyunca sabah akşam kick boks şampiyonu Mücahit Kulak yönetiminde birer saat antrenman yaptı.
Kaslı görünüme kavuşmak için özel bir diyet uygulayan Tolgahan Sayışman evinin alt katını da spor salonu haline getirdi.
Oyuncu bir yıl önce çıktığı tekne tatilinde oldukça farklıydı. Bu fotoğrafları internet sitelerinde ve Instagram'da 'formunu kaybetti' yorumlarıyla yer almıştı. Müge DAĞISTANLI/POSTA
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