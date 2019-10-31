Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi'nin oğulları ameliyat oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Yapılan ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DERMOİD KİST NEDİR?

Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır. Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.