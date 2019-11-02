Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi'nin oğulları Efehan'ın sağlık durumu

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi'nin 5 aylık oğulları Efehan, kafasındaki 'dermiod kist' nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası çıkan haberlerin ardından oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından oğullarının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

"Oğlumuz Efehan'ın geçirdiği operasyon sırasında ve sonrasında arayarak, mesaj atarak, çiçek göndererek, iyi dileklerini bizlerle paylaşan tüm tanıdıklarımıza; başta ameliyatı gerçekleştiren doktorumuz olmak üzere hemşiresinden hasta bakıcısına, bizlerle ilgilenen tüm hastane personeline; ayrıca bizleri şahsen tanımasa da bizi severek takip eden, dualarını bizlerden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Soranlar için Efehan şu an iyi, Allah'ıma şükürler olsun Allah bütün bebeklerimizi, çocuklarımızı korusun, kimseye yaşatmasın inşallah. Sizleri çok seviyoruz"