MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tolgahan Sayışman aşka geldi: Seni çok seviyorum ruhum
12.12.2019 - 09:45 |

Tolgahan Sayışman aşka geldi: Seni çok seviyorum ruhum

Oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'yle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından "Seni çok seviyorum ruhum" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin mutluluk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Tolgahan Sayışman aşka geldi: Seni çok seviyorum ruhum

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Sık sık oğullarıyla paylaşım yapan ikili, bu kez tanışmalarının 5'inci yıl dönümünü kutladı.

Tolgahan Sayışman, eşi ile pozunu, "5... Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yayınladı. Abazi ise eşinin paylaşımına kalp emojileriyle yanıt verdi.

Tolgahan Sayışman aşka geldi: Seni çok seviyorum ruhum

 

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Sıradaki Haber