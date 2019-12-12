Tolgahan Sayışman aşka geldi: Seni çok seviyorum ruhum

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Sık sık oğullarıyla paylaşım yapan ikili, bu kez tanışmalarının 5'inci yıl dönümünü kutladı.

Tolgahan Sayışman, eşi ile pozunu, "5... Seni çok seviyorum ruhum" notuyla yayınladı. Abazi ise eşinin paylaşımına kalp emojileriyle yanıt verdi.