Tolgahan Sayışman, Mardin'de

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Tolgahan Sayışman'a; Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller eşlik etti.

Başarılı oyuncuya organizasyona verdiği destekten dolayı Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından plaket takdim edildi.

Gençlerin 'Şampiyon' dizisindeki boks maçlarından birini Mardin'de çekilmesi için ısrarı üzerine ekip, bu ricayı geri çevirmedi. Dizinin Mardin'de çekilecek sahnesinde tüm öğrenciler gönüllü figürasyonluk yapacak.