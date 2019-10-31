31.10.2019 - 09:37 |
Tolgahan Sayışman ringden kazandı villaya yatırdı!
Oyuncu Tolgahan Sayışman rol aldığı dizi ve filmlerden kazandığı paraları gayrimenkule yatırıyor.
TRT'deki 'Şampiyon' dizisinde bir boksörü oynayan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Beykoz’dan 6.5 milyon TL’ye bahçeli ve havuzlu lüks bir villa satın aldı.
8 odalı villanın dekorasyonu mimara emanet
Çift, 8 odalı villalarının dekorasyonu için de bir mimarla anlaştı. Tolgahan Sayışman son 10 yıldır dizi ve sinemadan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. (Müge Dağıstanlı/ Posta)