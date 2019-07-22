22.07.2019 - 09:52
Tolgahan Sayışman'ın partneri belli oldu
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, TRT 1'de başlayacak olan 'Şampiyon' adlı dizisindeki partneri belli oldu.
TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Şampiyon' dizisinde, Tolgahan Sayışman 'Kafkas' lakaplı 'Fırat' isimli eski bir boksörü oynayacak. Yakışıklı oyuncuya Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı, 2004 yılında 'Büyük Buluşma' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Aşk Oyunu, Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol aldı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.