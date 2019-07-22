Tolgahan Sayışman'ın partneri belli oldu

TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Şampiyon' dizisinde, Tolgahan Sayışman 'Kafkas' lakaplı 'Fırat' isimli eski bir boksörü oynayacak. Yakışıklı oyuncuya Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı, 2004 yılında 'Büyük Buluşma' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Aşk Oyunu, Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol aldı.





