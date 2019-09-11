MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTolgahan Sayışman'ın 'Şampiyon' heyecanı
11.09.2019 - 11:42

Tolgahan Sayışman'ın 'Şampiyon' heyecanı

Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina AVM'de görüntülendi.

Tolgahan Sayışman'ın 'Şampiyon' heyecanı

Alışveriş merkezi içinde bulunan kebapçıda öğle yemeği yiyen ve yemek çıkışı restoran sahibi Gökhan Göz ile hatıra fotoğrafı çektiren Tolgahan Sayışman, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

4 ay önce dünyaya gelen bebekleri Efehan'ın hızla büyüdüğünü söyleyen ve babalığın farklı bir duygu olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, "Efehan çok hızlı büyüyor. Sağlığı her şeyi çok şükür yerinde. Babalık çok güzel bir duygu gerçekten" dedi.

Fit vücudu iledikkat çeken Sayışman, "Şampiyon adlı yeni bir diziye başladık. Onun heyecanı var üzerimizde. Çok güzel bir dizi oldu. Oradaki rolümden ötürü de kendime dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.

    11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan hastanelik oldu

    Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan hastanelik oldu

    Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu evlendi

    Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu evlendi

    Ziynet Sali, 15 Eylül'de evleniyor

    Ziynet Sali, 15 Eylül'de evleniyor

    Son dakika: Arda Turan-Berkay davasında karar çıktı!

    Son dakika: Arda Turan-Berkay davasında karar çıktı!

    Sıradaki Haber