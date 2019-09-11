Tolgahan Sayışman'ın 'Şampiyon' heyecanı

Alışveriş merkezi içinde bulunan kebapçıda öğle yemeği yiyen ve yemek çıkışı restoran sahibi Gökhan Göz ile hatıra fotoğrafı çektiren Tolgahan Sayışman, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

4 ay önce dünyaya gelen bebekleri Efehan'ın hızla büyüdüğünü söyleyen ve babalığın farklı bir duygu olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, "Efehan çok hızlı büyüyor. Sağlığı her şeyi çok şükür yerinde. Babalık çok güzel bir duygu gerçekten" dedi.

Fit vücudu iledikkat çeken Sayışman, "Şampiyon adlı yeni bir diziye başladık. Onun heyecanı var üzerimizde. Çok güzel bir dizi oldu. Oradaki rolümden ötürü de kendime dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.