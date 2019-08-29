Tonlarca iyilik

Dünyadaki tüm Mövenpick otellerinin katılacağı, 1-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda, misafirler otellerin lobisindeki standlara kıyafet ve okul gereçleri yardımında bulunabilecek. Oteller, projeye katılan konuklarına teşekkür için bir top Mövenpick dondurması ikram edecek. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen etkinlikte, 12 bin 724 kg. yardım malzemesi toplanmıştı.