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29.08.2019 - 07:50

Tonlarca iyilik

Mövenpick Hotel Istanbul, ‘Kilolarca İyilik’ projesiyle bu yıl, Elazığ’daki Kavaktepe İlkokulu ve Kuşhane Kom İlkokulu öğrencilerini destekleyecek.

Tonlarca iyilik

Dünyadaki tüm Mövenpick otellerinin katılacağı, 1-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda, misafirler otellerin lobisindeki standlara kıyafet ve okul gereçleri yardımında bulunabilecek. Oteller, projeye katılan konuklarına teşekkür için bir top Mövenpick dondurması ikram edecek. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen etkinlikte, 12 bin 724 kg. yardım malzemesi toplanmıştı.

Tonlarca iyilik

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