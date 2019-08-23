Toplantı zamanı

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan restoranda bir iş arkadaşı ile uzun süre toplantı yapan Murat Cemcir, toplantıdan ayrılırken muhabirler tarafından görüntülendi.



Bu yıl gösterime girmesi planlanan ve yapımcılığını üstlendiği iki filmin hazırlıkları için yoğun bir şekilde çalışan ünlü oyuncu ve yapımcı gazetecilere teşekkür edip kolay gelsin dedikten sonra kendisini almaya gelen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.