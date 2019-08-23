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23.08.2019 - 14:45

Toplantı zamanı

Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık da yaparak Türk sineması için önemli adımlar atan başarılı isim Murat Cemcir, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Toplantı zamanı

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan restoranda bir iş arkadaşı ile uzun süre toplantı yapan Murat Cemcir, toplantıdan ayrılırken muhabirler tarafından görüntülendi.

Bu yıl gösterime girmesi planlanan ve yapımcılığını üstlendiği iki filmin hazırlıkları için yoğun bir şekilde çalışan ünlü oyuncu ve yapımcı gazetecilere teşekkür edip kolay gelsin dedikten sonra kendisini almaya gelen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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