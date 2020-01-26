26.01.2020 - 07:50 |
Toplantı zamanı
Nejdet Ayaydın, İstinye Park’ta objektiflere takıldı.
Kısa bir süre mağazaları dolaşan iş insanı, Masa Restaurant’ta ekibiyle toplantı yaptı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.