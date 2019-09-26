Toplum gönüllüleri için tasarladılar

Cemiyetin tanıdık simaları, Alman vitamin ve mineral markası Doppelherz’in, Türkiye’de kadın girişimciliğini destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına ‘İyilik Kolyeleri’ yapmak için bir araya geldi. Ortaköy Feriye’de gerçekleşen davete katılanlar arasında; Revna Demirören, Sitare Kalyoncuoğlu, Işıl Reçber, Demet Eryılmaz, Melda Narmanlı, Burcu Hanif, Nuran Erçil ve Banu Yentür yer aldı.

Ayşe Arman’ın enerjisi ve yerel kadın girişimciliğini destekleyen tutkusuyla, bütün alanlarda yaptıklarıyla başarılı olan kadın girişimcileri destekleyen projede iş insanları, iyilik ve üretim aşkına kolye yaptı. Ünlü isimlerin hayal gücüyle tasarladıkları kolyeler, konukların beğenisini kazandı. Doppelherz markası ayrıca, dünyada ‘çift kalbin’ gücüne inanan hikayesini destekleyen bu iyilik hareketini duyurmak için seçilmiş 25 iş insanıyla, tüm kadınlara ‘Sağlık aşkına hareket et, üret’ mesajı verdi.