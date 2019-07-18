18.07.2019 - 07:50
Torunları için alışverişte
Osman Çarmıklı, Akmerkez’de objektiflere takıldı.
Sportif görünümüyle dikkat çeken iş insanı, Göcek’te yapacakları tatil öncesi torunları için alışverişe geldiğini söyledi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.